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أهالي المعتقلين بحضرموت يطالبون رئيس الجمهورية بإيقاف كل من يعرقل قرارات القضاء

الأثنين 19 مارس 2018 12:53 م الصحوة نت - خاص
أهالي المعتقلين بحضرموت يطالبون رئيس الجمهورية بإيقاف كل من يعرقل قرارات القضاء وقفة سابقة لأهالي المعتقلين - حضرموت

أعلن أهالي المعتقلين والمخفيين بسجون محافظة حضرموت الساحل تضامنهم مع إضراب النيابة الجزئية بالمكلا احتجاجا على عدم تنفيذ قراراتها الصادرة يوم امس الاحد 18 مارس 2018م والتي قضت بإطلاق سراح 5 من أبنائهم المعتقلين الذين تم التحقيق معهم واثبات براءتهم من اي تهمة.

وعبر أهالي المعتقلين في بلاغ صحفي - حصلت الصحوة نت على نسخة منه - عن تقديرهم لموقف رئيس واعضاء النيابة في نصرة المظلوم والحفاظ على سلطة القضاء وهيبته ندين عرقلت السلطات التي تتحكم بساحل حضرموت وتمنع العدالة من قول كلمتها .

وطالبوا رئيس الجمهورية والنائب العام بالجمهورية  إيقاف كل من تسول له نفسه عرقلة قرارات النيابات والمحاكم وفرض هيبة الدولة كما طالبوا بإطلاق سراح بقية أبناءهم المعتقلين الذين تم التحقيق معهم وتم طلب ضمانات للإفراج عنهم لعدم اثبات أي تهمة عليهم حسب الإجراءات القانونية وعددهم 25 معتقل استكملت اجراءات الافراج عنهم.

كما طالبوا المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية والمحلية وجميع الاحرار  الوقوف مع ابناءنا المعتقلين المظلومين

يذكر أن الاستاذ عوض عبدالله بادقيل مدير المكتب التنفيذي للتجمع اليمني باصلاح حضرموت المعتقل منذ 21 شهرا من ضمن المشمولين بقرار الإفراج.

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