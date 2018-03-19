مصرع العشرات من أبناء المحويت المقاتلين مع المليشيات منذ مطلع يناير (أسماء)

كشفت إحصائية جديدة لقتلى محافظة المحويت في صفوف مليشيا الحوثي خلال الشهرين ونصف الماضيين عن مقتل 48 شخصا بعدة جبهات ، أغلبهم في جبهتي حرض ميدي والساحل الغربي .

حيث سقط 224 من أبناء المحافظة العام الفائت قتلى في مختلف الجبهات؛ 132 منهم فقط في جبهتي ميدي والساحل الغربي، والبقية موزعين على مختلف الجبهات تعز، نهم، صنعاء، صرواح ، شبوة، الجوف، البيضاء، الضالع، الحدود.

ومنذ مطلع العام الجاري سقط كثير من مقاتلي المليشيا – من أبناء المحويت- صرعى في عددٍ من الجبهات، بُمعدَّل قتيل واحد كل يومين؛ إذ بلغ عدد القتلى الذين تمكَّنا من الحصول على أسمائهم 46 قتيلا منذ بداية يناير، ناهيك عن الجرحى والأسرى والمفقودين في هذه المعارك.

وهو ما يضاعف من نقمة المواطنين تجاه المليشيا؛ خصوصا أن كثيرا من القتلى وقعوا ضحايا تغرير واحتيال ، إذ أقنعهم المشرفون الحوثيون بأن تجنيدهم هدفه تأهيلهم ليكونوا أمنْيَّات للدفاع عن المحافظة وتأمينها لا لإرسالهم إلى الجبهات، كما أن عدد من هؤلاء استدرجتهم المليشيات من خلال استدعائهم إلى إدارة امن المحافظة والسفارة الأمريكية بصنعاء بدعوى الحضور لتسلم نصف الراتب، ليفاجئوا بنقلهم إجباريًا إلى الحديدة دون السماح لهم بالعودة لتوديع أُسَرهم.

وسقط 48 من أبناء المحافظة الذين يقاتلون في صفوف المليشيات منذ مطلع يناير العام الجاري 2018م في عدد من الجبهات أبرزها جبهة ميدي والساحل الغربي ونهم ؛ واليكم سرد بأسماء القتلى :

1- جمال محمد ناصر رسام - جبل المحويت - نهم.

2- أسامة جمال الشاحذي - جبل المحويت الخوخة - الحديدة.

3- يوسف علي يحيى النزيلي - مدينة المحويت الخوخة - الحديدة.

4- زكريا محمد احمد ناصر عمر - الطويلة - الحديدة.

5- عبدالعزيز محمد إسماعيل الشاحذي - جبل المحويت - الجوف

6- هيلان محمد احمد البرص - الطويلة الخوخة - الحديدة.

7- طه محمد الأشول - جبل المحويت - نهم.

8- نجيب يحيى عجلان - الطويلة - الخوخة الحديدة.

9- عبدالله محمد الحرازي - الطويلة - نهم

10- محمد احمد النويرة - الخبت - نهم

11- احمد عبدالسلام الخدري - مدينة المحويت - الساحل الغربي

12- ابراهيم قائد فارع العصيمي - الخبت - البيضاء.

13- عدنان سنان احمد حمزة القدم - ملحان - ميدي

15- مقدم/ علي محمد احمد المعاينة – جبل المحويت - الخوخة

16- يوسف الرواس- جبل المحويت - الخوخة

17- عبدالله سعد مقراض – الرجم - نهم

18- ماجد أحمد الجرادي – الرجم - الخوخة.

19- ابو قناص امير يحيى عثمان – الخبت - نهم

20- ابو مالك فواز هادي – حفاش - الخوخة

21- محمد محمد هلال - المحويت - الخوخة

22- عماد يحيى حسين الفهد - الطويلة - الخوخة

23- نصار الشاعر - حفاش - تعز

24- محمد علي صالح جابر - حفاش – تعز.

25- وليد حسن البرحاني - مدينة المحويت - الساحل الغربي

26- اكرم محسن عواض – شبام - الساحل الغربي.

27- حسن يحيى يحيى جمدان – شبام - الساحل الغربي

28- صالح حزام العدوي – الطويلة - الساحل الغربي.

29- محمد حسين ثابت أبو كحلا – الطويلة - الساحل الغربي

30- عبدالغني الجلبين – حفاش - الساحل الغربي

31- علي عبدالوهاب الغباري – الرجم - الساحل الغربي.

32- وليد محمد الحسني - بني سعد - الساحل الغربي.

33- اسماعيل احمد الحيدري - بني سعد - الساحل الغربي

34- ابو الياس يحيى هاشم القليصي - مدينة المحويت - جبهة ميدي.

35- وسيم مجاهد العربي – الخبت - ميدي.

36- اصيل مجاهد النمري – الخبت - ميدي.

37- احمد محمد علي علي الحداد - بني سعد - الساحل الغربي

38- صادق جابر محمد ابكر البرعي - بني سعد - الساحل الغربي.

39- ابو الكرار محمد احمد محمد يحيى الصياد - مدينة المحويت – نهم.

40- محمد عبده الخارفي – حفاش - نهم.

41- محمد صالح الطويلي - مدينة المحويت - الساحل الغربي.

42.43- قتيلين من بيت الفريعي – شبام - ميدي

44- عناد فراس قايد صبرة – شبام - نهم

45- محمد شوقي محمد الغيلي – حفاش - نهم

46- يحيى الغادر – المحويت - نهم.

47- علي احمد احمد الحاج – حفاش - قاعدة الديلمي

48- محمد صالح المنعي – الطويلة - نهم.