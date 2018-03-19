ولي العهد السعودي:الحوثيون يمنعون وصول المساعدات لليمنيين للتسبب بالمجاعة

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أول مقابلة له مع قناة أميركية، مساء الأحد أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن.

واكد أن ميليشيات الحوثي يستغلون المساعدات الإنسانية لصالحهم، كما أنهم يمنعون وصول المساعدات للتسبب بالمجاعة.

وأشار إلى أن الميليشيات في اليمن هددت حدود السعودية.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.