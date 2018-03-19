التحالف يكشف "عصر اليوم" أدلة تثبت تورط إيران بتسليح الحوثيين

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنه سيعرض هصر اليوم الاثنين أدلة تثبت تورط إيران بتسليح مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن / تركي المالكي/ أن التحالف سيعرض خلال مؤتمر صحفي أدلة جديدة تكشف تورط إيران في تهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة لميليشيات الحوثي وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي ونشر الفوضى.

وحسب المالكي فإن المؤتمر الصحفي سيعرض أيضاً صواريخ إيران الباليستية المهربة لمليشيا الحوثي.

ويتهم التحالف العربي والشرعية اليمنية، إيران بدعم مليشيا الحوثي بالسلاح بما فيها الصواريخ الباليستية.

وما بين الحين والآخر تقلي قوات الجيش الوطني على شحنات أسلحة لمليشيا الحوثي، آخرها شحنة أسلحة وأجهزة اتصالات تم القبض عليها في محافظة الجوف السبت الماضي.