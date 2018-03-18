وفد أجنبي يصل شبوة لبحث إمكانية استئناف انتاج النفط

وصل صباح اليوم الأحد إلى مطار العقلة بمحافظة شبوة - طاقم اﻹدارة الأجنبية العاملة في الإدارة العامة لشركة OMV النفطية، في إطار زيارة تحضيرية لإمكانية إستئناف نشاط قطاع "S2" التابع للشركة النمساوية "حقل العقلة النفطي شرق محافظة شبوة"، وكان في إستقبالهم المهندس سعيد محمد المرنوم مدير عام مكتب النفط والمعادن بالمحافظة ، والعميد جحدل محمد حنش قائد اللواء 21 ميكا.

و تأتي الزيارة بهدف إعداد دراسة ميدانية ﻹمكانية استئناف عملية إعادة الإنتاج في قطاع S2- عقب التحسن الملحوظ الذي شهدته الأوضاع الأمنية بمحافظة شبوة.

مصدر هندسي في شركة OMV قال "للصحوة نت" إن الوفد الأجنبي وصل الشركة قادما من ” جيبوتي “ وعقد اجتماع مع موظفي الشركة المتواجدين في الحقل تطرق فيه لسبل إعادة الانتاج في الشركة وكيفية تصدير الخام با التعاون مع الحكومة اليمنية.

وتعتبر شركة OMV النمساوية العاملة في حقل العقلة النفطي بمديرية عرماء شرق محافظة شبوة من اهم الشركات المنتجة للنفط في الجمهورية حيث تنتج 18 الف برميل يومياً قبل التوقف نتيجة الانقلاب.