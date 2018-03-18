موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

وفد أجنبي يصل شبوة لبحث إمكانية استئناف انتاج النفط

الأحد 18 مارس 2018 09:13 م الصحوة نت - خاص
وفد أجنبي يصل شبوة لبحث إمكانية استئناف انتاج النفط

وصل صباح اليوم الأحد إلى مطار العقلة بمحافظة شبوة - طاقم اﻹدارة الأجنبية العاملة في الإدارة العامة لشركة OMV النفطية، في إطار زيارة تحضيرية لإمكانية إستئناف نشاط قطاع "S2" التابع للشركة النمساوية "حقل العقلة النفطي شرق محافظة شبوة"، وكان في إستقبالهم المهندس سعيد محمد المرنوم مدير عام مكتب النفط والمعادن بالمحافظة ، والعميد جحدل محمد حنش قائد اللواء 21 ميكا.

و تأتي الزيارة بهدف إعداد دراسة ميدانية ﻹمكانية استئناف عملية إعادة الإنتاج في قطاع S2- عقب التحسن الملحوظ الذي شهدته الأوضاع الأمنية بمحافظة شبوة.

مصدر هندسي في شركة OMV  قال "للصحوة نت" إن الوفد الأجنبي وصل الشركة قادما من ” جيبوتي “ وعقد اجتماع مع موظفي الشركة المتواجدين في الحقل تطرق فيه لسبل إعادة الانتاج في الشركة وكيفية تصدير الخام با التعاون مع الحكومة اليمنية.

وتعتبر شركة OMV النمساوية العاملة في حقل العقلة النفطي بمديرية عرماء شرق محافظة شبوة من اهم الشركات المنتجة للنفط في الجمهورية حيث تنتج 18 الف برميل يومياً قبل التوقف نتيجة الانقلاب.

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى