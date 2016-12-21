إب: وفاة 10 أشخاص بسبب سوء التغذية في مديرية فرع العدين

أكدت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن عشر حالات توفت بسبب سوء التغذية خلال الأشهر الماضية وأن 3600 حالة سوء تغذية معظمهم من الأطفال سجلت في مديرية فرع العدين بمحافظة إب وسط اليمن".





وأفادت المصادر " أن مديرية فرع العدين تعاني من تدهور الوضع الإنساني وزيادة حالة الفقر وسوء التغذية والأمراض منذ سيطرت ميلشيات الحوثي وصالح على مؤسسات الدولة".





وكان الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك قد قام بزيارة إلى المديرية نهاية الشهر الماضي وأعلنها منطقه منكوبة، لكن لم يصاحب الإعلان أي مساعدات للمواطنين هناك.





وتداول ناشطون خلال الأيام الماضية صورة للطفلتين من منطقة المزاحن وتظهر عليها سوء حاد في التغذية ويظهر جلياً على جسدهما النحيل، وبحسب ناشطون فقد أصر والدهما على نشر الصورة وإيصالها للرأي العام لتسليط الضوء على أوضاع المواطنين في مديرية فرع العدين.





وناشد مواطنون عبر "الصحونت" كل الجهات الدولية والمحلية وفاعلي الخير لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبناء تلك المناطق وتقديم العون للمحتاجين وخاصة فئة المصابين بسوء التغذية والأمراض المستعصية.





وتسيطر ميلشيات الحوثي وصالح على مؤسسات الدولة في محافظة إب منذ أكتوبر من العام 2014 ، وتشهد مؤسسات فساد كبير من قبل الميلشيات التي عملت على إثراء أفرادها على حساب حياة الناس في عملية منظمة تقودها قيادات ميدانية في كل مناطق محافظة إب.