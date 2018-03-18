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مقتل 8 حوثيين والجيش يُفشل هجوماً في نقيل الصلو جنوب تعز

الأحد 18 مارس 2018 08:16 م الصحوة نت - تعز
مقتل 8 حوثيين والجيش يُفشل هجوماً في نقيل الصلو جنوب تعز

قتل 8 من / مليشيا الحوثي الانقلابية/ وجرح آخرون في تجدد المواجهات جنوب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش الوطني / أفشلت هجوماً حوثياً في نقيل الصلوب جنوب المدينة وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.

وأضافت المصادر أن الهجوم الحوثي صحبه قصف مدفعي مكثف على عدد من مواقع المنطقة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إجبار مليشيا الحوثي على التراجع والانسحاب بعد لحظات من شن الهجوم.

 ودكت مدفعية الجيش الوطني مواقع المليشيا في سائلة موقعه ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية ومقتل وجرح عدد من المليشيا.

 يأتي هذا فيما شنت مليشيا الحوثي قصفاً مدفعياً مكثفاً على القرى السكنية في مديرية الصلو، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.

 

 

 

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