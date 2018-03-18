تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

تراجعت اليوم الأحد أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بعد ارتفاع مهول وصل فيه الدولار إلى أكثر من 500 ريال يمني في حين وصل الريال السعودي إلى اكثر من130 ريالاً.

وقالت مصادر مصرفية في عدن لـ"الصحوة نت" إن أسعار صرف العملات بدأت في التراجع، حيث يُباع الدولار الامريكي في التعاملات من 485 فيما الشراء من 480 في حين يُباع الريال السعودي بـ 128.5 فيما وصل الشراء الى 127.

وتوقعت المصادر المصرفية أن تشهد الأيام القادمة تراجعاً طفيفاً في أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.

وكانت قد وقعت الجمهورية اليمنية ممثلة بمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام والمملكة العربية السعودية ممثلة بوزير المالية السعودي محمد الجدعان في الرياض، وقعا اتفاقية تسليم 2 مليار دولار أمريكي الخميس كوديعة لليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.