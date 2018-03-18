اغتيال قيادي اشتراكي في محافظة ذمار برصاص مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون قيادياً في حزب الاشتراكي اليمني بمحافظة ذمار في وقت متأخر من مساء السبت.

وحسب مصادر محلية فإن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية اغتالوا / محمد ناصر الصباحي/ القيادي باشتراكي ذمار.

وأكدت المصادر أن المسلحين فتحوا النار على "الصباحي" جوار منزله غرب مدينة ذمار ما أسفر عن مقتله على الفور.

ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على ذمار شهدت ذمار عدد من عمليات الاغتيالات طالت عدداً من القيادات الحزبية والقبلية.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين فوضى أمنية وانتشار كبير للسلاح في أوساط المراهقين.