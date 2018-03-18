موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

اغتيال قيادي اشتراكي في محافظة ذمار برصاص مجهولين

الأحد 18 مارس 2018 07:08 م الصحوة نت - ذمار
اغتيال قيادي اشتراكي في محافظة ذمار برصاص مجهولين مسلحون حوثيون

اغتال مسلحون مجهولون قيادياً في حزب الاشتراكي اليمني بمحافظة ذمار في وقت متأخر من مساء السبت.

وحسب مصادر محلية فإن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية اغتالوا / محمد ناصر الصباحي/ القيادي باشتراكي ذمار.

وأكدت المصادر أن المسلحين فتحوا النار على "الصباحي" جوار منزله غرب مدينة ذمار ما أسفر عن مقتله على الفور.

 ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على ذمار شهدت ذمار عدد من عمليات الاغتيالات طالت عدداً من القيادات الحزبية والقبلية.

 وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين فوضى أمنية وانتشار كبير للسلاح في أوساط المراهقين.

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى