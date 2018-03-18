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المقدشي يزور قوات الأمن الخاصة بمأرب ويشدد على تأمين الطرق وحماية الممتلكات

الأحد 18 مارس 2018 06:05 م الصحوة نت - متابعات
المقدشي يزور قوات الأمن الخاصة بمأرب ويشدد على تأمين الطرق وحماية الممتلكات

أشاد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بما قامت به قوات الأمن الخاص بمحافظة مأرب في سبيل التصدي للميليشيات الحوثية الانقلابية وفي تحرير المحافظة إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة.

وأشار المقدشي خلال زيارته لمعسكر قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب إلى الدور الكبير المنوط بقوات الأمن في إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وفي كل المحافظات والمناطق اليمنية والمشاركة في بناء اليمن الاتحادي تتساوى فيه الحقوق والواجبات.

مشيداً بمستوى الجاهزية والإعداد واليقظة العالية التي تتمتع به قوات الأمن الخاصة بمأرب وجهودها المبذولة في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

ونوه بما تحققه قوات الأمن الخاصة من انجازات في منع عمليات التهريب وضبط شحنات الأسلحة والممنوعات والعملات المزورة ومنع وصولها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الوحدات العسكرية والأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرق العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أية محاولات أو مخططات لإقلاق السكينة العامة.

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