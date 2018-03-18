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فتح : تشكيل محور بيحان قرار عسكري ولا يؤثر على التكوين الإداري والجغرافي لشبوة

الأحد 18 مارس 2018 02:16 م الصحوة نت - متابعات
فتح : تشكيل محور بيحان قرار عسكري ولا يؤثر على التكوين الإداري والجغرافي لشبوة

أكد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمحور بيحان، هو قرار عسكري مرتبط بمتطلبات سير المعارك مع القوى الانقلابية وليس له علاقة بالتقسيم الاداري بمحافظة شبوة.

وأوضح فتح أن قانون السلطة المحلية حدد ضوابط وشروط تكوينات المحافظات والمديريات التابعة لها وأن فصل اي مديرية أو ضمها لأي محافظة أخرى له شروط واجراءات يتم اتباعها.

وأشار إلى أن محافظة شبوة مكون إداري وجغرافي قائم بمديرياته الحالية الـ17، ولن تتأثر بالقرار العسكري.

وأعرب وزير الإدارة المحلية عن أسفه لانجرار الكثير من الصحفيين والناشطين وراء شائعات تقسيم محافظة شبوه، داعياً الإعلاميين والناشطين للاطلاع على قانون السلطة المحلية وعدم الانجرار وراء الشائعات، والمطابخ الإعلامية.

وحث الجميع على الالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ومساندتها في مواجهة المليشيات الانقلابية والتصدي للشائعات التي تهدف إلى شق الصف، وتشتيت الانتباه عن مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل بمليشيات الحوثي ومشروعها الانقلابي.

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