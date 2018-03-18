المحويت.. ثلاثة أعوام على اختطاف تربويين وأهاليهم يطالبون بالكشف عن مصيرهم

ناشد أهالي التربويين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية التدخل السريع للكشف عن مصير حياة التربويين المختطفين منذ ثلاث سنوات وإنقاذ حياتهم.

وأوضح الأهالي أن مليشيا الحوثي اختطفت عدد من التربويين بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت واقتادتهم إلى جهة مجهولة، مطالبين المنظمات الإنسانية والحقوقية التدخل السريع للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

ودعا محمد فارع شقيق احد المختطفين جميع الإعلاميين والحقوقيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التفاعل مع قضية المختطفين، وأفاد انهم لا يملكون أي معلومات عن شقيقه المختطف وزميله وحالتهم الصحية منذ ثلاثة أعوام على اختطافهم.

وأضاف أن المليشيا اختطفت الأستاذ / صغير احمد صالح فارع والأستاذ / عبد العزيز العقيلي اللذان كانا في طريقهما إلى العاصمة صنعاء بداية فبراير 2015 م بدون أي تهمة وتم إخفاءهما قسرياً حتى اليوم .

ودعا فارع المنظمات الحقوقية لزيارة سجون الحوثي للكشف والبحث عن المختطفين الذين غيبتهم المليشيا الانقلابية والإطلاع على حجم المعاناة التي يعاني منها المختطفين في سجونهم.

وتعيش أسر المختطفين وضعاً نفسياً سيئاً جراء الإخفاء القسري لأبنائهما وعدم معرفة مصيرهما وحالتهما الصحية.

يذكر أن محافظة المحويت شهدت خلال السنوات الماضية حملة اعتقالات واختطافات واسعة من قبل المليشيات ولا يزال الكثير منهم في السجو، دون علم أهاليهم عن أحوالهم أو حياتهم وسط صمت حقوقي إقليمي ودولي