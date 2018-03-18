مليشيات الحوثي تختطف ثلاثة جرحى من أحد مشافي إب وتعدمهم بطريقة بشعة

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، ثلاثة جرحى، من أحد مشافي محافظة إب الخاضعة للحوثيين، وأعدمتهم بطريقة بشعة.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات الانقلابية أقدمت على خطف ثلاثة جرحى سقطوا مساء أمس، اثر مواجهات بين مسلحين ومليشيات الحوثي، من مستشفى المجد (خاص) وقامت بإعدامهم بطريقة بشعة في منطقة البخاري، بمديرية المخادر

وكانت محطة مارح للغاز المنزلي قد شهدت مساء أمس اشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط قتيل و5 جرحى من الجنود الموالين للمليشيات والمسلحين، على اثر مشادات كلامية أثناء الترتيب لصرف مادة الغاز التي تشهد أزمة خانقة في المحافظة.

وحصلت الصحوة نت على أسماء القتلى الذين تم إعدامهم وهم كالتالي

1- رشاد المنصوري"

2- نور الدين محمد قاسم"

3- حمد حسن