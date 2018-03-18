مقتل وجرح 50 مسلحا حوثيا وتدمير معسكرا تدريبا وآليات بغارات جوية للتحالف بالحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية، بمحافظة الحديدة، وتمكنت من تدمير معسكرا تدريبا للمليشيات اضافة الى اليات عسكرية.

وقالت مصادر عسكرية إن الغارات أسفرت عن تدمير أحد أهم معسكرات التدريب التابع للميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة، إضافة إلى مصرع وجرح عدد من المدربين والقادة العسكريين والعشرات من الميليشيات الحوثية، التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكرت سكاي نيوز عربية، أن 50 من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا في غارات لمقاتلات التحالف على جبهة الساحل الغربي.

كما دمرت المقاتلات مخازن أسلحة وذخائر وآليات ومركبات عسكرية في مديرية الحسينية، إضافة إلى 4 دبابات تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة بجبهة الساحل الغربي لليمن، في ضربات نوعية لمقاتلات التحالف أربكت صفوف الحوثيين وسط هزائم متلاحقة وفرار جماعي لعناصرهم.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي في إطار الضربات المتلاحقة للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.