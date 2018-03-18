القيادة المركزية الامريكية تعلن تنفيذ 12 غارة جوية على " القاعدة" خلال فبراير الماضي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأول أنها شنت 12 غارة جوية غير معلنة على جماعات إرهابية في اليمن الشهر الماضي.

وذكر موقع «لونغ وار جورنال» الأمريكي المختص بمكافحة الإرهاب أن مسؤول الاتصالات بالقيادة المركزية الميجور جوش جاك أبلغه، في رسالة بريدية، بأن القوات الأمريكية نفذت 22 ضربة جوية ضد «القاعدة» و«داعش» في اليمن منذ مطلع 2018.

وكانت نفذت العام الماضي 131 غارة جوية في اليمن. ويعتقد أن 125 من تلك الضربات استهدفت «القاعدة» في اليمن.

ويأتي ذلك ليؤكد استمرار واشنطن في برنامجها لمكافحة الإرهاب باليمن، بعدما ترددت أنباء غير مؤكدة عن توقفها عن استهداف الإرهابيين هناك.