قائد عسكري: قوات الجيش أصبحت قريبة من الوصول إلى قلب العاصمة صنعاء

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف العربي، هجوماً واسعاً شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية بهدف استعادة السيطرة على سلسلة جبال المنصاع بمديرية نهم شرقي صنعاء، التي تعد أعلی قمة جبلية بمديرية «نهم» شمال شرق صنعاء.

وأكد العقيد «صالح محمد علي القانص» أحد قيادات الجيش الميدانية في جبهة «أرحب» في تصريح لـ: الخليج، أن قوات الجيش أصبحت قريبة من الوصول إلى قلب العاصمة صنعاء، بعد التمكن من فتح جبهة «أرحب»، التي تبعد حوالي 20 كلم عن محيط مطار صنعاء الدولي والسيطرة على منطقة «قطبين».

ولفت إلی أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، دفعت بتعزيزات محدودة بهدف استعادة مواقع محررة في منطقة «المجاوحة»، بميسرة جبهة «نهم»، قبيل أن يتم إحباط هذه المحاولة، وأسر «16» من عناصر الميليشيات أثناء محاولتهم التسلل إلی موقع الجيش الوطني.