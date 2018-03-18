مصرع عشرات الحوثيين وأسر آخرين في عملية ليلة للجيش الوطني بالبيضاء

نفذت قوات الجيش الوطني والمقاومة، السبت، عملية عسكرية ليلية واسعة لتحرير ما تبقى من جبال الظهر المتصلة بمنطقة فضحه من جهة مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وحققت قوات الجيش تقدما ميدانيا بعد استعادة جبل باعرف والبير وأجزاء كبيرة من جبال الظهر، لتبقى الفروع البسيطة التي تختبئ فيها الميليشيات الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري لـ"العربية" أنه تم أسر أكثر من 12 عنصرا حوثيا، ومصرع العشرات منهم، ولا زالت باقي الجثث متناثرة على سفوح جبال الظهر.

فيما استمرت مقاتلات التحالف استهدافها لمركبات وآليات عسكرية ومواقع للحوثيين في جبل القرحى وما حولها، مع استمرار الجيش والمقاومة في التقدم لتحرير منطقة فضحه في مديرية الملاجم.

ويعد تحرير جبل القرحي انتصارا استراتيجيا كونه سيعمل على يقطع خطوط الإمداد على المليشيا في عقبة القنذع وأيضا منطقة فضحه، وبذلك يصبح الجيش والمقاومة قد استعاد 50%من مديرية الملاجم.