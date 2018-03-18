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السفير السعودي لدى اليمن: تم تزويد جميع مستشفيات اليمن بالوقود

الأحد 18 مارس 2018 08:03 ص الصحوة نت - متابعات
السفير السعودي لدى اليمن: تم تزويد جميع مستشفيات اليمن بالوقود

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أنه تم تزويد جميع مستشفيات اليمن بوقود سعودي.

وقال آل جابر في تغريدة له على تويتر إن ذلك خدمة لأشقائنا في كل المحافظات من دون تمييز أو استثناء.

وأوضح أن المملكة مستمرة في دعم الأشقاء اليمنيين.

وكان آل جابر قال إن ايداع المملكة لمبلغ ٢ مليار دولار اضافة للمليار السابق في البنك المركزي اليمني يهدف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني التي تأتي نتيجة لما قامت به المليشيات الحوثية الإيرانية، من تجويع وقتل وتنكيل بهم ونهب للبنك وإيرادات الدولة.

وأشار الى أن ممارسات المليشيات أدت إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك

وأكد أن المملكة مستمرة في دعم ومساعدة الشعب اليمني في جميع المجالات

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