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ولد الشيخ يقول إذا نجح لقاء الأردن سيتم استئناف المشاورات مطلع العام

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 12:07 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
ولد الشيخ يقول إذا نجح لقاء الأردن سيتم استئناف المشاورات مطلع العام


قال المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إن الجهود الحالية تركز على إقناع الأطراف المختلفة للموافقة على الحضور للأردن لعقد اجتماع للجنة التهدئة لتفعيل وقف إطلاق النار.

 

وأضاف إذا نجح لقاء الأردن سيكون  بإمكاننا الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام.

 

ويأتي تصريح ولد الشيخ بعد يومين من لقاء الرباعية في العاصمة السعودية الرياض، والذي طالب باستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية.

 

وتنتظر الحكومة الشرعية تعديل خارطة الطريق الأممية التي رفضتها مطلع ديسمبر وذلك نظراً لتعارض بنودها مع المرجعيات المتفق عليها.

 

 

*الصحوة نت | متابعة خاصة

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