نائب الرئيس يشدد على رفع الحس الأمني لإحباط مخططات الانقلابيين

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/ على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الحس الأمني واليقظة العالية لإحباط مخططات الانقلابيين وتثبيت الأمن والاستقرار في مديريات محافظة الجوف.

وأكد الفريق محسن عزم القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني على استكمال التحرير واستعادة الدولة.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين اجراهما بمحافظ محافظة الجوف / اللواء أمين العكيمي / وقائد المنطقة العسكرية السادسة / اللواء الركن هاشم الأحمر / للاطلاع على المستجدات في المحافظة.

وفي الاتصال أشاد نائب الرئيس بالحس الوطني العالي لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية وجاهزيتهم في التصدي لأعمال التهريب وضبطهم لمهربات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف قد ضبطت صباح السبت شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها الى الحوثيين بصنعاء.