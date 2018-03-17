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قتلى وجرحى حوثيون في البيضاء والجيش يواصل زحفه باتجاه مركز مديرية الملاجم

السبت 17 مارس 2018 10:07 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قتلى وجرحى حوثيون في البيضاء والجيش يواصل زحفه باتجاه مركز مديرية الملاجم صورة إرشيفية

قالت مصادر عسكرية إن قتلى وجرحى حوثيون سقطوا اليوم السبت جراء تقدم قوات الجيش الوطني في مديرية الملاجم.

وكانت / قوات الجيش الوطني / قد أطلقت فجر السبت عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بإساند مكثف من طيران التحالف العربي.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع جديدة من قبضة المليشيات الانقلابية ومنها: "شعاب باعرف" الرابطة ما بين مديرية ناطع ومنطقة فضحة بمديرية الملاجم، كما تمكنت من تحرير "جبل الظهر" الاستراتيجي الواقع جنوب القرحاء، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

المصادر أشارت إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا الانقلابية، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد القتالي.

هذا ولا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش  باتجاه مركز مديرية الملاجم، وسط انهيار كبير في صفوف الحوثيين.

وفي وقت سابق قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي عرضت على الجيش الوطني وقف عملياته القتالية في ناطع، مبدية استعدادها وقف الاشتباكات وهو ما رفضه الجيش.

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