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التحالف يدمر تعزيزات وثكنات عسكرية لمليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي

السبت 17 مارس 2018 09:20 م الصحوة نت - متابعة خاصة
التحالف يدمر تعزيزات وثكنات عسكرية لمليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي

شنت / مقاتلات التحالف العربي / غارات جوية مكثفة على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي حرض وميدي شمال غرب محافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية في / المنطقة العسكرية الخامسة/ إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 8 غارات جوية، استهدفت مواقع للحوثيين ونقاط تمركزهم وتعزيزات كانت قادمة إلى جبهتي حرض وميدي.

 وكانت مقاتلات التحالف قد شنت أمس الجمعة عشر غارات جوية على مواقع المليشيا في ذات الجبهة.

 وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع المليشيا في جبهتي حرض وميدي، وذلك تزامناً مع تصعيد حوثي.

كما دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع المليشيا في ذات الجبهة، وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.

 يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني فرض حصاراً مطبقاً على مواقع المليشيا في الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدي للشهر الثاني على التوالي.

وفشلت مليشيا الحوثي الانقلابية بفك الحصار عن عناصرها رغم شنها لأكثر من هجوم على المنطقة.

 

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