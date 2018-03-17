مسلحون يغتالون جندياً وسط تعز

اغتال مسلحون مجهولون ظهر اليوم السبت جندياً في الشرطة العسكرية وسط مدينة تعز.

مصادر محلية قالت إن مسلحين اثنين اطلقوا النار على الجندي /صهيب العامري/، وسط سوق القبه الشعبي ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت أمس الجمعة على أحد المسلحين حاول اغتيال أحد أفراد الشرطة.

وانتشرت مؤخراً قوات أمنية في عدد من أحياء تعز ضمن خطة الانتشار الأمني لضبط أمن واستقرار المدينة.



وتشهد تعز مواجهات منذ قرابة 3 أعوام بين مليشيا الحوثي الانقلابية من جهة وقوات الجيش الوطني، من جهة أخرى.



وتفرض مليشيا الحوثي حصاراً على مدينة تعز وتشن قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية ما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.