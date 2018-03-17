المقدشي يلتقي محافظ صعدة ويشدد على مضاعفة الجهود ويشيد بالانتصارات المحققة

شدد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون بين الجيش والسلطات المحلية بمحافظة صعدة، بما يخدم المعركة المصيرية وتخليص الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية الانقلابية التي سيطرت على الدولة بالقوة والسلاح وانقلبت على المؤسسات الشرعية وفي سبيل رفع الظلم والمعاناة التي تفرضها الميليشيات على شعبنا اليمني الذي يتوق لاستعادة دولته وأمنه واستقراره ولن يقبل بمشاريع العودة إلى الماضي البائد.

واطلع المقدشي خلال لقاءه محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان، وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات الإجتماعية ، على سير العمليات العسكرية الجارية في المحافظة، مشيداً بالتقدم الذي يحرزه ابطال الجيش بإسناد قوات التحالف العربي في محافظة صعدة، والتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في المنطقة العسكرية السادسة في سبيل استكمال تحرير محافظة صعدة وكل محافظات ومناطق اليمن.

وأشار إلى أهمية جبهة محافظة صعدة التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية التي يضيق عليها الخناق مع استمرار تقدم الجيش في عمق صعدة وفي محافظة الجوف.

وثمّن الجهود التي يبذلها الرئيس هادي،ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، في استكمال معركة التحرير وإشرافهم المباشر على سير العمليات العسكرية في جبهة صعدة وفي مختلف الجبهات، ورعايتهم ومتابعتهم المستمرة لجهود إعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

كما ثمّن جهود ومواقف الأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما يقدمونه من دعم للشعب اليمني وإسناد للعمليات العسكرية وفي المجال الاقتصادي والإنساني.