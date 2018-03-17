قرار جمهوري بتعيين اللواء علي صالح عفاش الحميري قائدا لقوة الاحتياط

أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، قرار قرارا جمهوريا قائدا لقوة الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا).

ونشرت وكالة سبأ، القرار الجمهوري الذي حمل رقم (٥١) لسنه ٢٠١٨م وقضى بتعيين اللواء / علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدا لقوات الاحتياط.

وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وكان علي صالح قد وصل في يناير الماضي الى العاصمة السعودية الرياض واعلن انضمامه الى الشرعية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد رحب رئيس الجمهورية حينها باللواء علي صالح عفاش الحميري، وبالتحاقه بقوات الشرعية، والتي تأتي تأكيداً على مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية في مختلف المنعطفات والمراحل والظروف.