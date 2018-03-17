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عدن.. بعد 50 يوما من اختطافه نجل الاستاذ "زكريا" يناشد وزير الداخلية بالتدخل

السبت 17 مارس 2018 04:57 م الصحوة نت - خاص
عدن.. بعد 50 يوما من اختطافه نجل الاستاذ "زكريا" يناشد وزير الداخلية بالتدخل

خمسون يوماً، مرَّت على اختطاف وإخفاء التربوي والشخصية الاجتماعية المعروفة بمديرية المُعلا والمدير التنفيذي لجمعية اقرأ التنموية زكريا أحمد قاسم اثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر.

 

يقول نجل الأستاذ زكريا في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن والده ما يزال مخفياً قسراً منذ ذلك اليوم، حيث لم يُسمح لهم بالتواصل معه او معرفة مكانه، متسائلاً عن الدوافع وراء عملية الاختطاف والإخفاء القسري والتي تُعد غير قانونية.

 

 وناشد يحي وزير الداخلية أحمد الميسري والجهات المختصة وكذا المنظمات الحقوقية بالالتفات لقضية والده وكشف مكان اختطافه وتمكين أسرته من زيارته ومعرفة وضعه.

 

ويعد الأستاذ زكريا من الشخصيات التربوية ويحظى بمكانة كبيرة بين أبناء مدينة عدن ولديه جهود مشهودة في العمل الإغاثي والإنساني أثناء الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب على العاصمة المؤقتة عدن.

 

وكان أربعة مسلحين مجهولين أقدموا على اعتراض طريق الأستاذ زكريا في فجر الـ27 من شهر يناير الماضي وهو في طريقه للمنزل بعد أدائه صلاة الفجر واقتادوه إلى جهة مجهولة.

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