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انتصارات جديدة بالبيضاء وقوات الجيش ترفض عرضا حوثيا بوقف القتال وتواصل التقدم

السبت 17 مارس 2018 01:05 م الصحوة نت - متابعة خاصة
انتصارات جديدة بالبيضاء وقوات الجيش ترفض عرضا حوثيا بوقف القتال وتواصل التقدم

حققت قوات الجيش الوطني اليوم السبت تقدماً جديدا بمحافظة  البيضاء، وسط معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش وصلت إلى قمة جبل الظهر بمديرية الملاجم بالمحافظة

في السياق تدور معارك عنيفة يقودها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة ناطع، مع الزحف من كل الاتجاهات لتطهير ما تبقى من جبال ناطع من ميليشيات الحوثي.

بالتزامن رفضت قيادة الجيش والمقاومة الشعبية وساطة يقودها مسؤول حوثي يدعى عبدالقادر دباش السيد، وهو من أبناء مديرية ناطع.

وقالت مصادر عسكرية إن الوسيط الحوثي عرض إيقاف القتال في ما تبقى من ناطع، مع التزامه بانسحاب الحوثيين إلى منطقة فضحة على أن لا يتقدم الجيش والمقاومة باتجاه فضحة.

ووفقا للمصادر فإن قيادة المعركة رفضت أي تحاور مع الوسيط الحوثي، وأبلغته بأن الحرب هي لأجل تطهير اليمن بشكل كامل، ولا مجال لأي وساطة الا باستكمال التحرير.

وتتكبد المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في معارك البيضاء، وتواجه نقص حاد في مقاتليها عقب مقتل وجرح المئات منهم خلال المعارك المستمرة بالمحافظة منذ اكثر من ثلاث سنين

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