مصرع 22 قائداً ميدانياً للمليشيا خلال معارك نهم الأخيرة "أسماء"

خسرت جماعة الحوثي أعدداً كبيراً من قياداتها الميدانية خلال هجومهم الفاشل على مواقع الجيش في جبهة نهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت مصادر ميدانية أن أبرز هؤلاء القتلى كان قائد مجموعات المحور الذي قاد الهجوم ويدعى عباس أبو عواضه، حيث لقي مصرعه مع مرافقيه السته.

كما قتل القيادي يحيى عبدالله عيظه الرزامي مع مرافقيه وهو ابن أحد مؤسسي الجماعة وأبرز قادتها خلال حروب صعدة الأولى ، وكذا القياديين في الجماعة محمد صلاح وحسن المرتضى ومحمد جحاف ومحمد عبدالرحمن حميد الدين وأشرف الشامي.

وشهدت المعارك أيضا مصرع عدد من القيادات الحوثية الوسطية وأبرزهم حسن الوشلي و جهاد الوشلي ، أحمد الوشلي ، بشار رفيق، ابراهيم العمري ، محمد القرماني ، سليم النويره ، رافع جحفه ، ذياب غانم ، عبدالملك الشهاري ، محمد المتوكل ، محمد الشامي ، كمال النقعي ، عبدالحافظ الكبسي ،، عبدالله الجائفي.

ووفقاً لإحصائيات جماعة الحوثي فقد سقط خلال المعارك 60 قتيل وجريح من قياداتهم الميدانية وهي الخسارة الأكبر التي تتكبدها المليشيا خلال مدة وجيزة.

وكانت جماعة الحوثي قد شنت هجوماً واسعاً على امتداد جبهة نهم لمحاولة السيطرة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلا أن صمود أبطال المقاومة حال دون ذلك وكبدهم خسائر كبيرة.