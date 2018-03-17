قوات الجيش تفشل هجوما بحريا للمليشيات الانقلابية على مدينة الخوخة

أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، أمس الجمعة، هجوما بحريا لمليشيا الحوثي الإنقلابية على مدينة الخوخة الساحلية، جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية لـ" موقع الجيش" إن قوات الجيش الوطني والمقاومة أفشلت هجوما للمليشيا الحوثية باتجاه قرية القطابا، الواقعة في عرض الساحل البحري لمدينة الخوخة.

وبحسب المصادر فإن معارك عنيفة استمرت لساعات بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل كل عناصر المليشيا المهاجمة.

في غضون ذلك، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مديريات الجراحي، وزبيد.

وذكرت مصادر متطابقة أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للمليشيا الحوثية في مزارع بمنطقة الغوادر، في مديرية بيت الفقيه.