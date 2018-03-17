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إجهاض محاول تسلل حوثية مصرع 15 متمرداً وتدمير مخابئ

السبت 17 مارس 2018 07:56 ص الصحوة نت - متابعات
إجهاض محاول تسلل حوثية مصرع 15 متمرداً وتدمير مخابئ

شن طيران التحالف العربي عدة ضربات مباشرة ضد تعزيزات حوثية تشمل عتاداً ومركبات عسكرية قبالة الحدود السعودية اليمنية.

وقال موقع «العربية» إن طائرات دون طيار تابعة للتحالف كشفت ثلاث مركبات عسكرية حوثية تحمل ألغاماً وذخائر حاولت عناصر الميليشيات نقلها في اتجاه الحدود السعودية.

 وأضاف أن مقاتلات التحالف دمرت المركبات الثلاث، وقضت على العناصر التي كانت تستقلها، وأحبطت بذلك عملية تسلل إلى أراضي المملكة.

وذكر أن مدفعيات التحالف قصفت أكثر من 12 هدفاً متنوعاً، ما بين أوكار وثكنات للحوثيين في مواقع متعددة داخل الحدود اليمنية، ما أسفر عن مقتل 15 متمردا، وتدمير مواقع للذخائر والأسلحة والطاقة الشمسية، التي استخدمها الحوثيون في توليد الطاقة الكهربائية.

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