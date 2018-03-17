حادث مروري مروع يؤدي بحياة 11 مواطنا في بعدان شرق إب

تسبب حادث مروري مرعب بوفاة أحد عشر شخصا، في محافظة إب وسط اليمن وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر مصادر بأن 11 شخصا من أبناء مديرية بعدان توفوا في ساعة متأخرة البارحة في حادث سير مروع بالطريق العام الرابط بين المديرية ومركز المديرية.

وأضافت المصادر بأن الحادث كان لسيارة نوع "باص" وقع بالقرب مفرق الشياحي بالمديرية وأسفر عن وفاة وإصابة 13 شخصا .

أسماء بعض الضحايا:

علي احمد علي ناجي النجار

يوسف عبد علي ناجي النجار

احمد حسن عبده النجار

خالد مطيع حسن عبده النجار

ولد خالد محمد قاسم

محمد خالد خشافه واثنين من أولاده

عبده الصغير