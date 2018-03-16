مليشيات الحوثي تقتحم إحدى قرى ذمار وتقتل مواطنا وتصيب 3 وتختطف آخرين

قالت منظمة نهضة وطن انها تلقت بلاغا يفيد بقيام ميليشيات الحوثي بقيادة المدعو" أبو شهاب الخلقي" المشرف المعين من قبل الجماعة بمديرية المنار، بمداهمة قرية بيت مسحق بوادي شرياف مديرية المنار، شمال غرب مدينة ذمار، يوم الاربعاء 14/3/2018م، بحملة عسكرية مكونة من عشرة اطقم مسلحة.

وقالت المنظمة إن أطقم عسكرية داهمت القرية وقامت بمحاصرة منزل المواطن/ علي احمد مسحق، الذي كان يتواجد فيه مجموعة من مشائخ واعيان مديرية المنار، لحل خلاف شجر بين المواطن "اليعري" والمواطن" الخولاني" الذي يسكنوا في نفس المنطقة.

وأوضحت أن العناصر الحوثية بماشرة اطلاق النار على الحاضرين، الذي لم يبرحوا مجلسهم، ادى ذلك إلى مقتل المواطن/ عبد الملك قاسم مسحق، وجرح (3) مواطنين اخرين، وتريع الاطفال النساء، وارهاب المواطنين، بطريقة لا تقل وحشية وبشاعة عن اعمال التنظيمات الارهابية المتطرفة.

وتابعت " قامت العناصر الحوثية باختطاف العديد من مشائخ واعيان المنطقة وعلى راسهم الشيخ/ عبد الحميد العنهمي، والشيخ/ نبيل العرشي، والشيخ/علي مسحق، ونقلتهم إلى سجن تابع لها في مركز المديرية، والتلفظ عليهم بالفاض نابية، وتهديدهم بالقتل.

وتَعتبر منظمة نهضة وطن ان هذه الجريمة تضاف إلى سجل انتهاكات ميليشيا الحوثي ، الذي تمعن بانتهاكاتها الجسمية بحق ابناء الشعب اليمن في ظل صمت اممي ومحلي من قبل الجهات المعنية بحقوق الانسان .

وتدين المنظمة وتستنكر هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات ، وتطالب الحكومة الشرعية ووزارة حقوق الانسان القيام بواجبها في حماية المواطنين اليمنيين من جرائم ميليشيا الحوثي.

وتطالب المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الاممية والاقليمية الى التدخل والقيام بواجبها الاخلاقي والانساني من اجل الانتصار للضحية ومحاسبة المجرمين.