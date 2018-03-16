تعز.. قيادة الجيش الوطني تبدأ صرف راتبين لكافة أفراد الجيش بالمحافظة

بدأت اللجان المالية في كافة الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز، اليوم الجمعة، بصرف مرتبات أفراد الجيش الوطني بالمحافظة، كلا حسب الألوية والوحدات العسكرية المنضم فيها.

وقال المركز الاعلامي لقيادة محور تعز عبر صفحته بالفيس بوك، إن عملية الصرف جاءت بعد توجيهات محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود وقائد المحور اللواء الركن خالد فاضل، بمعالجة كشوفات الملحق، وسرعة صرف راتبين لكافة أفراد الجيش بالمحافظة.

ووفقا للمركز فقد شملت التوجيهات والمعالجات المتخذة على صرف راتبين لكافة أفراد الجيش بمن فيهم المدرجين بكشوفات الملحق، في إجراء عاجل لضمان صرف المرتبات لجميع الأفراد في الألوية والوحدات العسكرية.

ونوهت قيادة محور تعز إلى أن الأسباب التي أدت إلى تأخير صرف هذه المرتبات، هو تأخر صرف البنك المركزي لمستحقات الأفراد في كشوفات الملحق، لعدم توفر السيولة في البنك المركزي بعدن.

وتكللت تلك الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، بمعالجة بعض الإشكاليات من ضمنها معالجة مستحقات الجنود الذين لم تكن قد وصلت تعزيزاتهم المالية، حتى تم صرفها، على الرغم من العوائق والتحديات الكبيرة التي واجهت اللجنة المكلفة بذلك.

في حين يتابع محافظ المحافظة في العاصمة المؤقتة عدن إجراءات البنك المركزي والجهات المختصة لمعالجة كشف الملحق، على أن يتم لاحقا صرف المرتب الثالث لجميع أفراد الجيش متى ما توفرت السيولة المالية.

وكانت قيادة المحور قد شرعت الأسبوع الفائت في صرف مرتبات شهداء الجيش الوطني لثلاثة أشهر، عبر مصرف الكريمي.

وفي هذا الصدد تثمن قيادة المحور تضحيات وصمود أفراد الجيش في مختلف جبهات القتال، وهم يسطرون ملاحم بطولية ويقدمون التضحيات في سبيل معركة تحرير المحافظة من المليشيات الإنقلابية واستعادة الدولة.

كما تدعو قيادة المحور كافة منتسبيها إلى مزيد من الثبات، و شحذ الهمم، فالنصر قادم لا محالة وهو حليف تعز المدينة المقاومة، التي ضحت وبذلت وقدمت كل ما تملك من أجل الحرية والكرامة والدولة والمشروع الوطني الكبير.‏