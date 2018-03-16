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اكثر من 90 انتهاكا مارسته المليشيات بحق ابناء محافظة حجة خلال فبراير المنصرم

الجمعة 16 مارس 2018 07:46 م الصحوة نت - متابعات
اكثر من 90 انتهاكا مارسته المليشيات بحق ابناء محافظة حجة خلال فبراير المنصرم

كشف تقرير حقوقي عن جملة  الانتهاكات التي مارستها المليشيات الحوثية بحق ابناء محافظة حجة خلال شهر فبراير المنصرم من العام الجاري .

وأوضح التقرير الصادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية والانسانية في المحافظة  عن  اكثر من تسعين انتهاكا مارستها المليشيات بحق المواطنين  .

وبين ان الانتهاكات   تنوعت بين الاختطاف والاخفاء القسري واقامة نقاط تفتيش  والتجنيد الاجباري للاطفال وتجنيد النساء و تعسفات ادارية  والتهديد بالقتل  .

وتضمن التقرير المديريات التي مورست فيها الانتهاكات وهي مدينة حجة وشرس والمفتاح وخيران  وبني قيس والشغادرة وبني العوام والشاهل  ومستبا وعبس .

واشار الى ان المليشيات الحوثية قامت خلال الشهر الماضي بممارسة تعسفات وانتهاكات بحق مسؤلي منظمات اغاثية  وقيادات سياسية  مناوئة للحوثيين ورافضة لانقلابهم  وهددتهم بالقتل .

واوضح قيام المليشيات بملاحقة افراد الجيش والامن المؤيدين للشرعية في المناطق الخاضعة  لهم  بعد رفضهم التوجه الى محارق القتال التي تشعلها المليشيات في اكثر من جبهة   .

كما نوه التقرير الى ما يتعرض له المختطفون في سجون المليشيات من تعذيب و حشي وحرمان من الحقوق  والزيارة  واصابة  البعض  بحالات نفسية واكتئبات  نتيجة المعاملة السيئة والوضع المتردي الذي يواجهه المختطفون  في سجون المليشيات .

 ويأتي هذا التقرير ضمن عشرات التقارير الحقوقية الشهرية التي تتضمن انتهاكات  المليشيات الحوثية  المتواصلة  بحق المواطنين  في المحافظة  .

 تحدر الاشارة بأن مئات المختطفين من ابناء محافظة حجة لا زالوا يقبعون في سجون المليشيات منذ انقلابهم على الشرعية  في صنعاء  وعدد من سجون المليشيات في محافظة حجة .

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