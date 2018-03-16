موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

شرطة مأرب تُكرم جنود تمكنوا من ضبط شحنة أسلحة مهربة للحوثيين قبل يومين

الجمعة 16 مارس 2018 07:42 م الصحوة نت - متابعات
شرطة مأرب تُكرم جنود تمكنوا من ضبط شحنة أسلحة مهربة للحوثيين قبل يومين

كرم مدير عام شرطة مأرب العميد عبد الملك المداني، جنود النقطة الأمنية، الذين تمكنوا من ضبط شحنة الأسلحة يوم الأربعاء الماضي.

 

وجاء تكريمهم نتيجة لجهودهم ويقظتهم الأمنية العالية التي ساهمت في ضبط شحنة الأسلحة في احدى النقاط الأمنية بمأرب كانت على متن شاحنة "دينا" ومخفية بطريقة بالغة التعقيد وفي طريقها الى مليشيات الحوثي في صنعاء.

 

وأكد العميد عبد الملك المداني على أهمية رفع اليقظة الأمنية وتكثيف جهود الاجهزة الأمنية والارتقاء بمستوى الأداء الأمني في ظل ما يعيشه الوطن من تحديات أمنية كبيرة وبما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة.

 

 وأشاد المداني بالنجاحات والإنجازات لرجال الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في إحباط العديد من عمليات التهريب التي كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في صنعاء خلال الأعوام الماضية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى