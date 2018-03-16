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المندوب السعودي لدى الامم المتحدة يقول إنه سيلتقي المبعوث الجديد لليمن قريبا

الجمعة 16 مارس 2018 04:48 م الصحوة نت - متابعات
المندوب السعودي لدى الامم المتحدة يقول إنه سيلتقي المبعوث الجديد لليمن قريبا

كشف المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أنه سيجتمع قريباً مع المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن.

 وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة ستقدم له العون وستكون حريصة مع دول التحالف ومع الحكومة اليمنية على التعاون معه إلى أقصى حد وتيسير مهمته قدر المستطاع».

ورحب المعلمي بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن إذ أنه «يتضمن إدانة للهجمات بالصواريخ التي تزود بها الحوثيون من إيران، فضلاً عن الإشادة بالمبادرة الإنسانية التي قامت بها المملكة ودول التحالف».

وأشار إلى «تأكيد البيان الرئاسي على المرجعيات الثلاث لتسوية الأزمة اليمنية وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، ومنها القرار 2216، وإدانة العنف الذي لا تزال تمارسه الأطراف الحوثية في داخل اليمن»، وغير ذلك من «العناصر الإيجابية الكثيرة التي اشتمل عليها هذا البيان».

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