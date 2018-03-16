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المبعوث الأممي الجديد لليمن يبدأ أولى جولاته في المنطقة الأسبوع المقبل

الجمعة 16 مارس 2018 04:23 م الصحوة نت - متابعات
المبعوث الأممي الجديد لليمن يبدأ أولى جولاته في المنطقة الأسبوع المقبل

قال مصدر دولي مطلع إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث سيبدأ الأسبوع المقبل جولة هي الأولى له في المنطقة منذ توليه مهمته الجديدة.

وقال المصدر لـ" الشرق الاوسط" إن جولة غريفيث ستشمل كلاً من اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودولاً أخرى قبل أن ينتقل إلى سويسراً للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لليمن في 3 أبريل (نيسان) المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه بيان رئاسي صدر عن مجلس الأمن أمس، ندد بالحوثيين وصواريخهم وألغامهم، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل للقرارات الدولية التي تحظر تسليح الميليشيات.

وكان مصدر رئاسي قد كشف عن لقاء مرتقب بين الرئيس هادي، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد مارتن غريفيث مطلع شهر أبريل القادم، لبحث مستقبل العملية السياسية في اليمن.

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