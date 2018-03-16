الامارات ترحب ببيان مجلس الامن وتؤكد ان الحلّ السياسي يبقى الأفضل لليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن بيان مجلس الأمن بشأن اليمن كان واضحاً في إدانته للميليشيات الحوثية وممارساتها، وفِي تناوله للأزمة الإنسانية وجهود التحالف العربي تجاهها، وبتأكيده على الحلّ السياسي ومرجعياته.

ورحب قرقاش في تغريدة له على تويتر ببان مجلس الامن قائلا "كل الترحيب بالبيان الرئاسي في مجلس الأمن بشأن اليمن، متابع " غطرسة السلطة والمال عابرة ومؤقتة، والحلّ السياسي القائم على المرجعيات يبقى الأفضل لليمن".

وأشار إلى أن البيان شدد على أن الميليشيات الحوثية تبقى العقبة الرئيسيّة أمام المسار السياسي.