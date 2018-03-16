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آل جابر: ممارسات المليشيات أدت إلى تدهور الريال اليمني والوديعة تهدف لرفع المعاناة

الجمعة 16 مارس 2018 03:21 م الصحوة نت - متابعات
آل جابر: ممارسات المليشيات أدت إلى تدهور الريال اليمني والوديعة تهدف لرفع المعاناة

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن ايداع المملكة لمبلغ ٢ مليار دولار اضافة للمليار السابق في البنك المركزي اليمني يهدف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وقال آل جابر في تغريدة له على تويتر، إن المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني تأتي نتيجة لما قامت به المليشيات الحوثية الإيرانية، من تجويع وقتل وتنكيل بهم ونهب للبنك وإيرادات الدولة.

وأشار الى أن ممارسات المليشيات أدت إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك

‏وأكد أن المملكة مستمرة في دعم ومساعدة الشعب اليمني في جميع المجالات

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بن منصور زمام وقعا بالرياض اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني.

وأكد الوزير الجدعان أن هذا التوقيع يأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك اليمني.

ويصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي.

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