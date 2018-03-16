موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الحكومة تستهجن ما نشرته "رويترز" عن مفاوضات مع ميليشيا الحوثي في السعودية

الجمعة 16 مارس 2018 02:46 م الصحوة نت - متابعات
الحكومة تستهجن ما نشرته "رويترز" عن مفاوضات مع ميليشيا الحوثي في السعودية

استهجنت الحكومة اليمنية ما نشرته وكالة رويترز نقلا عما اسمته مسئول حكومي يمني من اخبار مضللة بشأن مفاوضات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني لوكالة  سبأ "من المؤسف ان تنحدر وكالة اعلامية مرموقة بحجم رويترز لتلفيق هذه الاكاذيب ونسبها إلى مصادر رسميه يمنيه".. مطالبا الوكالة بسرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات.

وجدد الارياني موقف الحكومة الثابت والراسخ والساعي لحقن الدماء ودعوة المليشيات الحوثية الإيرانية لانهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة.

وأكد ان ميليشيا الحوثي الانقلابية لا يعنيها مصلحة الوطن ولا معاناة المواطنين وأنها مجرد أداة ايرانية وأن الاحداث اثبتت أن قرار السلم والحرب ليس بيدها وانما بيد طهران.

وكان مسؤول في التحالف العربي نفى صحة الخبر وان السعودية لا تجري مع ميليشيات الحوثي اي مفاوضات، وان التحالف يؤكد دعمه لجهود الامم المتحدة للتوصل لحل سياسي بين الأطراف اليمنية بناء المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني و قرار مجلس الامن.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى