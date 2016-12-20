وزراء الخارجية العرب والاوربيين يؤكدون دعمهم للشرعية ممثلة برئيس الجمهورية

اكد وزراء الخارجية العرب والاوربيين دعمهم للشرعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،وضرورة استعادة سلطات الدولة الشرعية من خلال الحل السلمي على أساس المبادرة الخليجية والياتها التتفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216، وكذلك مقترحات المبادرة السلمية التي تتبناها الامم المتحدة.

وجدد وزراء الخارجية في بيانهم الختامي للدورة الرابعة لاجتماع الوزراء العرب والأوروبيين التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة التزامهم بوحدة اليمن، وسيادتها، واستقلالها وسلامة أراضيها..مؤيدين تطلعات الشعب اليمني في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.

واكد البيان الختامي دعمه للجهود المبذولة من قبل الامم المتحدة لانجاح عملية السلام في اليمن، والتي يقوم بها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد..دعياً الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار بصفته الخطوة الاولى للعودة الى العملية السياسية وفقاً المرجعيات المذكورة .

وأدان وزراء الخارجية العرب والاوروبيون كل الاجراءات الاحادية المتخذة مثل تشكيل الحوثي وصالح لحكومة غير شرعية في صنعاء، والتي تنتهك القرارات الدولية وتقوض عملية السلام..معبرين عن قلقهم ازاء تدهور الاوضاع الانسانية في اليمن .

ودعوا الى ضرورة تسهيل عمل العاملين في مجال الاغاثة الانسانية ومرور المساعدات الانسانية الى مختلف المناطق عبر اليمن..مؤكدين ا على احترام حقوق الانسان وقواعد القانون الإنساني الدولي.

وعبر الإعلان الصادر عن الدورة الرابعة لاجتماع الوزراء العرب والأوروبيين عن دعمهم لجهود الحكومة اليمنية لممكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مواجهة تحديات التطرّف والغُلو.

وترأست تونس الاجتماع بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ونائب رئيس المفوضية -المفوض الأعلى للشؤون السياسية الخارحية والأمنية للاتحاد الأوروربية فيديريكا مو غيريني ،بحضور وزراء الخارجية الأوروبيين والعرب وبمشارك وفد بلادنا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ، وعضوية المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري.

وقد تدارس الاجتماع عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام العربي الاوربي وفي مقدمتها الحوار الاستراتيجي والمصالح المشتركة في مختلف المجالان السياسية والاقتصادية والتنموية.