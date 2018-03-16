السعودية توقع اتفاقية تسليم 2 مليار دولار كوديعة في المركزي اليمني

قالت وكالة "واس" إن وزير المالية السعودي / محمد بن عبدالله الجدعان/، ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور / محمد بن منصور زمام/، قالت إنهما وقعا بالرياض اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزي اليمني.

وأكد الوزير الجدعان أن هذا التوقيع يأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود/ بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك اليمني.

ويصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاث مليارات دولار أمريكي.

و أوضح الوزير الجدعان أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في اليمن، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وذكرت وكالة "واس" أن المملكة العربية السعودية تؤكد استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية.

وكانت العملة اليمنية قد شهدت تراجعاً كبيراً أمام سعر العملات الأجنبية الأشهر الثالثة الأخيرة، ما انعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين.