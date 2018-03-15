من بين 24 جنسية متنافسة.. فريق طلاب اليمن في الهند ينتزع كأس بطولة (N.R.S.C)

يحاول اليمنيون انتزاع الفرحة والابتسامة من بين ركام الحرب والوضع المأساوي الذي تمر به بلادهم فقد ادخل طلاب اليمن في الهند الفرحة والسرور لدى كل الطلاب العرب الدارسين في الهند وغيرها وذلك فوزهم بكأس بطولة (N.R.S.C)لكرة القدم الذي نظمته جامعة عليجار في جمهورية الهند بمشاركة 24 فريق من مختلف الجنسيات .

وقد فاز الفريق اليمني بقيادة الدكتور / حمزة جامل / في كافة المباريات التي خاضها مع بقية الفرق الرياضية واحرازه كأس البطولة بجدارة .

وتم اختيار الاعب اليمني / عصام جبران / أفضل لاعب وهداف في البطولة التي أقيمت في مدينة عليجار في الهند ، كما تم اختيار أحمد الحميدي أفضل حارس.

وأشاد المسؤولون في (AMU ) بأداء الفريق اليمني خلال مشاركته في البطولة التي توج بطلا لها ، مشيرين إلى اداء الفريق اليمني كان رائعا وأمتع الجماهير .

وفي نهاية البطولة جرى تكريم كافة أعضاء المنتخب اليمني بدروع البطولة وتكريم المنتخب الهندي الذي حل في المركز الثاني.

