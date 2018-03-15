الصحة العالمية: لا خطر في لقاحات الدفتيريا باليمن

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاح المستخدم في الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الدفتيريا من جداً وقد خضع لاختبار سلامة اللقاحات بشكل دقيق، عقب ظهور أعراض جانبية للتلقيح على معظم الأطفال، وذلك حسب ما ذكرته المنظمة في صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وقالت المنظمة إن اللقاح يتوافق مع أعلى المعايير عالمياً، وليس هناك أي دليل حول الآثار الجانبية الخطيرة له.

وأشارت المنظمة إلى أن عشرات الملايين من الأطفال يتم تطعيمهم سنوياً حول العالم من خلال استخدام هذا اللقاح.

المنظمة ذكرت أن هناك بعض الآثار الجانبية البسيطة جداً قد تواجه بعض الأطفال مثل الحُمى الخفيفة أو الألم في مكان الحقن وذلك نتيجة تفاعل اللقاح مع جسم الطفل، وعادة ما تستمر هذه الأعراض يوم أو يومين فقط".

هذا وكان قد حذر عدد من المواطنين من لقاح الدفتيريا وذلك بعد ظهور آثار وأعراض جانبية لدى عدد من الأطفال.