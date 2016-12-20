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المعمري يلتقي وفد من اللجنة العليا للاغاثة ويدعو إلى مضاعفة أعمال الاغاثة الانسانية لتعز

الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 11:48 م الصحوة نت _ متابعات
المعمري يلتقي وفد من اللجنة العليا للاغاثة ويدعو إلى مضاعفة أعمال الاغاثة الانسانية لتعز

التقى محافظ محافظة تعز اليوم الثلاثاء وفد من اللجنة العليا للاغاثة برئاسة المنسق العام للجنة العليا للاغاثة في اليمن جمال بلفقيه .

وناقش اللقاء سبل مضاعفة أعمال الاغاثة الانسانية لمحافظة تعز التي ترزح تحت ظروف الحرب والحصار منذ عامين .

وأثنى المحافظ المعمري خلال اللقاء على الأدوار التي تضطلع بها لجنة الاغاثة في اغاثة المتضررين من الحرب التي تشنها المليشيات الانقلابية ضد اليمنيين مشيرا إلى المعاناة الكبيرة لسكان مدينة تعز ومديرياتها وحاجة معظم السكان إلى الاغاثة العاجلة لتخفيف وطأة الحصار والحرب التي ألقت بظلالها على أوضاعهم الصحية والمعيشية .

حضر اللقاء د .صالح هشلة مسؤول القطاع الطبي في اللجنة العليا للاغاثة

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