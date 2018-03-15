السفير اليماني: لا يمكن أن تبقى المطارات والموانئ بيد الحوثيين

دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة / خالد اليماني / عقب جلسة المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة التفاوض.

وأكد اليماني تعقيباً على / بيان مجلس الأمن / الذي دعا إلى فتح كافة الموانئ اليمنية، أكد اليماني أنه لا يمكن أن تبقى المطارات والموانئ تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، الذي تعيق الجهود الإنسانية.

وكان قد دعا مجلس الأمن الخميس، جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان الوصول الإنساني الكامل للمدنيين، عبر فتح جميع الموانئ بشكل كامل ومتواصل، وتسهيل وصول المساعدات عبر مطار صنعاء.

وقال اليماني: "نعمل بجهد مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. ونسأل المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة التفاوض لوضع أسس لبناء ثقة"، مرحباً بمارتن غريفس مبعوثا خاصا إلى اليمن.

وتابع: "نحن ممتنون جداً لجهود مجلس الأمن واستصدار هذا البيان الرئاسي، خصوصا في ما يتعلّق بالشق الإنساني والدور المهم للسعودية في هذا الشأن في اليمن. وصل الدعم السعودي إلى مليار دولار بالمساعدات الإنسانية إضافةً لوديعة بملياري دولار في البنك المركزي".

من جانبه.. رحب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة / عبد الله المعلمي / بالبيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن حول اليمن، مشيراً إلى أن البيان يعكس التزام المجلس بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث للحل.

وقال المعلمي: "نرحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن ونؤمن بأن البيان يعكس التزام المجلس بإيجاد حل سياسي في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى الأخص القرار 2216".

وكان قد دان مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي الخميس، جرائم ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد المدنيين والسعودية.