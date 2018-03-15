الجيش يحرر مناطق جديدة جنوب تعز ويتقدم في مسيرة جبهة نهم

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن / قتلى وجرحى حوثيون / سقطوا في تجدد المعارك مع قوات الجيش الوطني.

يأتي هذا فيما شنت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفاً مدفعياً على الأحياء السكنية شرق مدينة تعز.

ولقي نحو 20 حوثياً اليوم الخميس، مصرعهم وأصيب آخرون، في مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي جنوب شرق المحافظة.

وأحرزت قوات لجيش الوطني، تقدما ميدانيا باستعادة السيطرة على عدد من المناطق والمواقع الواقعة بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوبي شرق المحافظة، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.

المصادر أكدت أن الجيش استعاد السيطرة بالكامل على نقيل الصلو الاستراتيجي ومنطقة الاقيوس ومدرسة النجاح بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني وفقا للمصادر مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية في مفرق الصلو وسائلة موقعة مما أسفر عن تدمير عدد من آلياتها العسكرية.

وفي جبهة نهم.. حررت / قوات الجيش الوطني/ اليوم الخميس، مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.





واستعادت قوات الجيش السيطرة على آخر سلسلة جبلية كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية ضمن جبل المنصاع، إضافة الى تحرير قرية عيدة، التابعة لمنطقة المجاوحة، في جبهة الميسرة.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني على مواقع المليشيا، بالإضافة إلى غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع مليشيا الحوثي في ذات الجبهة.