مليشيا الحوثي في إب تحاصر قرى في الشعر للأسبوع الثاني على التوالي

قالت مصادر محلية متطابقة في محافظة إب لـ"الصحوة نت" إن /مليشيا الحوثي الإنقلابية / تفرض حصاراً مسلحاً على قرى في مديرية الشعر، شرق المحافظة.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي عززت تواجدها في قرى العدنة والنجد، بأطقم مسلحة، وانتشرت في التباب المحيطة، منذ ليل الاثنين، وذلك استمراراً في حملاتها ضد المدنيين في منطقة نقيل الشق، بالمديرية".

وتواصل المليشيا الانقلابية للأسبوع الثاني على التوالي محاصرتها لعدد من قرى الشعر، بالتزامن مع اختطاف العشرات من الأهالي، بعد كمائن مسلحة استهدفت أطقماً لهم في الخط العام.

وخطفت المليشيا الحوثية عدداً من أبناء المديرية في مناطق "الرضائي ، عدن ، الوزلة ، ذي النمر ، نقيل الشق" ومناطق أخرى بهدف ابتزازهم مالياً والضغط على أسرهم لدفع إتاوات مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم.