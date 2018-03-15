التحالف يدمر تعزيزات حوثية في جبهة الساحل ويقصف معسكراً تدريباً في بُرع

قصفت / مقاتلات التحالف العربي / تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي الانقلابية اليوم في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن المقاتلات استهدفت تعزيزات في الخط الرابط بين مديريتي زبيد والجراحي، بمحافظة الحديدة.

وأضافت المصادر أن المليشيا الانقلابية دفعت بتعزيزات عسكرية من مديرية زبيد باتجاه مديرية الجراحي التي صارت محاصرة من قبل قوات الجيش الوطني بعد تحرير مديرية حيس خلال الشهر الماضي.

وتابعت المصادر "أن مقاتلات التحالف تمكنت من تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد وتدمير آليات قتالية وأطقم عسكرية كانت متجهة إلى مديرية الجراحي".

كما استهدفت مقاتلات التحالف صباح اليوم تجمعات وآليات قتالية للمليشيا الحوثية في معسكر تدريبي بقرية الخفشة، الواقعة بالقرب من محمية برع.

حيث هزت انفجارات عنيفة أرجاء المعسكر جراء القصف وشوهدت سيارات وأطقم المليشيا الحوثية تهرع بكثافة إلى المعسكر.