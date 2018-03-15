قوات أمنية تداهم سجن بير أحمد في عدن وتعتدي على عدد من السجناء

أكدت مصادر خاصة أن / قوات أمنية / نفذت عمليات مداهمة مهينة لعنابر وزنازين سجن بير أحمد المركزي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية خاصة لـ"الصحوة نت" إن المداهمة نفذت للتفتيش عن وجود هواتف نقالة لدى السجناء بطريقة مهينة حيث قاموا بتفتيش السجناء وتجريدهم من ملابسهم بشكل كامل.

وأضافت المصدر أن القوات الأمنية قامت بتفتيش السجناء بشكل فاضح والكشف عن عوراتهم أثناء التفتيش في حين تعرض كل من اعترض على عملية التفتيش أو إزالة الملابس للضرب والربط والإهانة.

ويعتبر سجن بير أحمد سجناً مركزياً متفرعاً عن سجن المنصورة لكنه لا يخضع فعلياً للنيابة العامة وتديره قوات عسكرية وأمنية أخرى بعد ان افتتح السجن نهاية العام الماضي.